『デジタルモンスター デジモン Ver.1 レッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 05時 38分に出品され04月26日 05時 38分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デジタルモンスター デジモン Ver.1 レッド



【商品説明】

・カラー：レッド



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ デジタルモンスター

デジモン

Ver.1

レッド