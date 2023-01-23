『デジタルモンスター デジモン Ver.1 レッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 05時 38分に出品され04月26日 05時 38分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デジタルモンスター デジモン Ver.1 レッド
【商品説明】
・カラー：レッド
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8524円
477 入札履歴
終了
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