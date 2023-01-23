『ポケモンGO 2023年版 NEW バージョン ポケットオートキャッチ Reviver Dia plus 2023ver. ホワイトシャード【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 02時 38分に出品され04月24日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ポケモンGO 2023年版 NEW バージョン ポケットオートキャッチ Reviver Dia plus 2023ver. ホワイトシャード



【商品説明】

・?【IP67・防水防塵モデル】本製品は、防水防塵仕様(IP67)で、タフに安心してご使用いただけます。

・?【KOTORIオリジナルセット】オートキャッチャー 本体×1、リストバンド×1、純正充電ケーブル×1本+予備充電ケーブル×2本、クリーニングクロス×1、日本語説明書×1

・?【オートキャッチがパワーアップ】電池容量が1.5倍増し、最大18時間のバッテリー寿命で連続使用が可能です!!リストバンドから落ちにくい新しいデザイン。Mi Band 3、4、5世代用のソフトリストバンドに対応。

・?【新機能搭載でより便利に】バッテリー残量が一目で分かるバッテリー表示機能と切断時リマインダー機能を追加しました



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 9.50 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ ポケモンGO

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