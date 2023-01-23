『Zゲージ T019-3 国鉄 C11 蒸気機関車 165号機タイプ 門デフ【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 16時 50分に出品され05月07日 16時 50分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Zゲージ T019-3 国鉄 C11 蒸気機関車 165号機タイプ 門デフ
【商品説明】
・対象年齢 :8才以上
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 6.10 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8524円
413 入札履歴
終了
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