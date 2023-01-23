『ポケモンGO 2022年版 NEW バージョン ポケットオートキャッチ Reviver Dia plus 2022ver. ジェットブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 02分に出品され03月17日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポケモンGO 2022年版 NEW バージョン ポケットオートキャッチ Reviver Dia plus 2022ver. ジェットブラック
【商品説明】
・【IP67・防水防塵モデル】本製品は、防水防塵仕様(IP67)で、タフに安心してご使用いただけます。
・【KOTORIオリジナルセット】オートキャッチャー 本体×1、リストバンド×1、純正充電ケーブル×1本+予備充電ケーブル×2本、クリーニングクロス×1、日本語説明書×1
・【オートキャッチがパワーアップ】電池容量が1.5倍増し、最大18時間のバッテリー寿命で連続使用が可能です!!リストバンドから落ちにくい新しいデザイン。Mi Band 3、4、5世代用のソフトリストバンドに対応。
・【新機能搭載でより便利に】バッテリー残量が一目で分かるバッテリー表示機能と切断時リマインダー機能を追加しました!!専
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 13.50 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8524円
297 入札履歴
終了
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