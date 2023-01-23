『Victor 映像用DVD-R ハードコート CPRM対応 16倍速 ホワイトプリンタブル 50枚 VD-R120DH50【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 06時 45分に出品され04月21日 06時 45分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Victor 映像用DVD-R ハードコート CPRM対応 16倍速 ホワイトプリンタブル 50枚 VD-R120DH50
【商品説明】
・入数:50
・盤面印刷:可 / 印刷面:ワイド
・種類:AV用 / 記録面:片面1層 / 16倍速
・著作権保護:CPRM
・規格:-R / 容量(GB):4
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 13.40 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8524円
375 入札履歴
終了
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