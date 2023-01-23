『Victor 映像用DVD-R ハードコート CPRM対応 16倍速 ホワイトプリンタブル 50枚 VD-R120DH50【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 06時 45分に出品され04月21日 06時 45分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Victor 映像用DVD-R ハードコート CPRM対応 16倍速 ホワイトプリンタブル 50枚 VD-R120DH50



【商品説明】

・入数:50

・盤面印刷:可 / 印刷面:ワイド

・種類:AV用 / 記録面:片面1層 / 16倍速

・著作権保護:CPRM

・規格:-R / 容量(GB):4



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 13.40 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。