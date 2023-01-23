『■ ロキオリ ピノノワール エステート ロシアン リヴァー ヴァレー [2021] ≪ 赤ワイン カリフォルニアワイン ソノマ ≫【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 00時 30分に出品され03月24日 00時 30分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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原語表記： ROCHIOLI Pinot Noir Estate Russian River Valley[2021]
タイプ： 赤ワイン
生産地： アメリカ / カリフォルニア / ソノマ / ロシアンリヴァーヴァレー
品種： ピノノワール
■ カテナ カテナ サパータ マルベック アルヘンティーノ [2019] ≪ 赤ワイン アルゼンチンワイン ≫
¥ 8524
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■ ピエール モレ ヴォルネー プルミエ クリュ サントノ 2017 ≪ 赤ワイン ブルゴーニュワイン ≫
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■ ラ プス ドール ヴォルネー プルミエ クリュ クロ デ スワッサント ウーヴレ (モノポール) 2017 ≪ 赤ワイン ブルゴーニュワイン ≫
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■ カテナ カテナ サパータ アドリアンナ ヴィンヤード フォルトゥーナ テラエ マルベック 2015 ≪ 赤ワイン アルゼンチンワイン ≫
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■ ユベール リニエ ポマール プルミエ クリュ レ アルヴレ 2013 ≪ 赤ワイン ブルゴーニュワイン ≫
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■ ド モンティーユ ボーヌ プルミエ クリュ レ グレーヴ 2013 ≪ 赤ワイン ブルゴーニュワイン ≫
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■ カテナ カテナ サパータ マルベック アルヘンティーノ [2018] ≪ 赤ワイン アルゼンチンワイン ≫
¥ 8524
■ レシュノー モレ サン ドニ プルミエ クリュ レ シャリエール [2018] ≪ 赤ワイン ブルゴーニュワイン ≫
¥ 8524
フィリップ・パカレ ジュヴレ・シャンベルタン ペリエール 2015 750ml赤 1級畑
¥ 8521
フィリップ・パカレ ジュヴレ・シャンベルタン ペリエール 2015 750ml赤 1級畑
¥ 8521
落札価格8524円
720 入札履歴
終了
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