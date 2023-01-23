『■ ロキオリ ピノノワール エステート ロシアン リヴァー ヴァレー [2021] ≪ 赤ワイン カリフォルニアワイン ソノマ ≫【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 00時 30分に出品され03月24日 00時 30分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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原語表記： ROCHIOLI Pinot Noir Estate Russian River Valley[2021]

タイプ： 赤ワイン

生産地： アメリカ / カリフォルニア / ソノマ / ロシアンリヴァーヴァレー

品種： ピノノワール