『GEX アクアラック ウッド 幅45×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台ホワイト450WH【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 03分に出品され03月11日 22時 03分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GEX アクアラック ウッド 幅45×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台ホワイト450WH



【商品説明】

・原産国:インドネシア

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :45.5×30.5×70cm

・本体重量:15kg



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 52.00 cm

奥行 : 76.00 cm

重量 : 14.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。