『キャットステップ白（単）アニマコレ(animacolle)キャットロードプラス ?美しく機能的なデザインと厳しい品質基準をクリアした安心設計【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 58分に出品され03月27日 17時 58分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャットステップ白（単）アニマコレ(animacolle)キャットロードプラス ?美しく機能的なデザインと厳しい品質基準をクリアした安心設計
【商品説明】
・Catroad+の特徴【DIY感覚で簡単な取り付け】Catroad+は、特別な工具を使用せず、石膏ボードに施工できるキャットステップです。
・【レイアアウトは自由! 】金具を固定すれば、ステップの取り付け、取り外しはワンタッチで簡単にできます。
・壁面のデザインをその日の気分に合わせていつでも変更でき、さらに、金具はステップの上部にも下部にも取り付けられるため、低い場所にも、ネコちゃんが好む高い場所にも取り付けることができます。
・生産国:日本製造国:日本耐荷重:15kg(自社試験実施)
・穴の大きさは画びょう程度で、ビスに比べて壁へのダメージが少ないため、賃貸にお住まいの方にもおすすめです。
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 1.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8524円
719 入札履歴
終了
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