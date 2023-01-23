『PETLIBRO 自動給餌器 猫 2匹用 中小型犬用 5L大容量 定時定量 1日6食 自動餌やり機 多頭飼い ツイストロック式蓋 ４重鮮度保【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 10時 03分に出品され04月27日 10時 03分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

PETLIBRO 自動給餌器 猫 2匹用 中小型犬用 5L大容量 定時定量 1日6食 自動餌やり機 多頭飼い ツイストロック式蓋 ４重鮮度保



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.60 cm

横幅 : 25.90 cm

奥行 : 36.50 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。