『PETLIBRO 自動給餌器 猫 2匹用 中小型犬用 5L大容量 定時定量 1日6食 自動餌やり機 多頭飼い ツイストロック式蓋 ４重鮮度保【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 10時 03分に出品され04月27日 10時 03分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETLIBRO 自動給餌器 猫 2匹用 中小型犬用 5L大容量 定時定量 1日6食 自動餌やり機 多頭飼い ツイストロック式蓋 ４重鮮度保
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.60 cm
横幅 : 25.90 cm
奥行 : 36.50 cm
重量 : 2.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8524円
94 入札履歴
終了
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