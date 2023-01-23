『iKON / NEW KIDS 【初回生産限定盤】 (2CD+2Blu-ray) 〔CD〕【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 38分に出品され03月09日 22時 38分に終了予定です。即決価格は8,524円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2019年02月27日 / ジャンル:韓国・アジア / フォーマット:CD / 組み枚数:4 / レーベル:Ygex / 発売国:日本 / 商品番号:AVCY-58849/B / その他:初回限定盤， Blu-ray Disc付き / アーティストキーワード:Ikon (Korea) icon YG Entertainment Team B WINNER WIN Who is the nex・・・ / タイトルキーワード:AVCY-58849/B
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落札価格8524円
678 入札履歴
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