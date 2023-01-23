『平和工業(Heiwa Kougyou) 森のパズルバス W-029【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 11時 48分に出品され03月15日 11時 48分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 森のパズルバス・ W-029

・・Style:森のパズルバス

・本体サイズ : 40×22.5×38.5 cm(組立寸法)

・男女共用

・対象年齢 : 1歳6ヵ月から

・主な製造国 : 日本