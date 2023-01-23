『GEX アクアラック ウッド 幅45×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台ブラック450BK【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 14時 50分に出品され03月30日 14時 50分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

GEX アクアラック ウッド 幅45×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台ブラック450BK



【商品説明】

・リビングに置けるインテリア水槽。重厚感のある落ち着いたブラックの木目が、お部屋のインテリアに溶け込むシンプルデザイン。

・原産国:インドネシア

・本体サイズ(幅X奥行X高さ):45.5×30.5×70cm

・本体重量:15kg

・重量:約15kg/垂直耐荷重:約100kg以下



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 52.00 cm

奥行 : 76.00 cm

重量 : 13.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。