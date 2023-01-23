『Cocoon Graphite スリーブ 15 MacBook Pro 15インチ用 グレー 18499【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 16分に出品され04月01日 11時 16分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Cocoon Graphite スリーブ 15 MacBook Pro 15インチ用 グレー 18499



【商品説明】

・ノートブックスリーブ



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 39.40 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。