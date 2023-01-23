『Cocoon Graphite スリーブ 15 MacBook Pro 15インチ用 グレー 18499【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 16分に出品され04月01日 11時 16分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Cocoon Graphite スリーブ 15 MacBook Pro 15インチ用 グレー 18499
【商品説明】
・ノートブックスリーブ
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 27.80 cm
奥行 : 39.40 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8523円
482 入札履歴
終了
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