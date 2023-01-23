『リーメント ぷちサンプルシリーズ Bar Tiny BOX商品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 15時 27分に出品され03月03日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リーメント ぷちサンプルシリーズ Bar Tiny BOX商品
【商品説明】
・商品サイズ:H115×W70×D60ｍｍ
・梱包サイズ:40 x 30 x 15 cm
・種類:単品
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 24.80 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8523円
740 入札履歴
終了
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