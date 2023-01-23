『ぷにるんず ぷにピンク 【日本おもちゃ大賞2021 ネクスト・トイ部門 優秀賞】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 13時 47分に出品され03月06日 13時 47分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
当ショップは必ずお買い物ガイドを確認して頂かないとご購入できない仕様となっております。重要な内容が記載されておりますので必ずご確認の上でご購入下さいませ<(_ _)>
(c) TOMY
単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です。)
※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
生産国:中国
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落札価格8523円
586 入札履歴
終了
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