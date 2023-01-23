『ぷにるんず ぷにピンク 【日本おもちゃ大賞2021 ネクスト・トイ部門 優秀賞】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 13時 47分に出品され03月06日 13時 47分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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(c) TOMY

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です。)

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

生産国:中国