『KCUD シンプルワイド 2点セット 岩谷マテリアル ImD (ブラック×2)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 23時 37分に出品され03月08日 23時 37分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KCUD シンプルワイド 2点セット 岩谷マテリアル ImD (ブラック×2)
【商品説明】
・【kcud シンプル スリム】 サイズ：幅21.5cm×奥行42.5cm×高さ55cm フタ全開時：高さ約96cm 容量：36L 素材 ・本体/フタ/キャスター：ポリプロピレン ・袋止め：鋼(三価ユニクロメッキ) ・ワク：ABS樹脂 重量：約1.96kg 対応ポリ袋 ・45Lゴミ袋(65cm×80cm)以上 ・取っ手付きポリ袋LLサイズ(45cm×54cm)以上 生産国：日本製
・【kcud シンプル ワイド】 サイズ：幅40.2cm×奥行24.2cm×高さ55cm フタ全開時：高さ約78cm 容量：36L 素材 ・本体/フタ/キャスター：ポリプロピレン・袋止め：鋼(三価ユニクロメッキ) ・ワク：ABS樹脂 重量：約2kg 対応ポリ袋 ・45Lゴミ袋(65cm×80cm)以上 ・取っ手付
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8523円
510 入札履歴
終了
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