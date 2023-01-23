『エスリア 30 (ブラック)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 23時 21分に出品され03月12日 23時 21分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 エスリア 30 (ブラック)

・ストラップの種類: ストラップなし

・強撥水加工、コーデュラナイロン使用、YKKジッパー使用

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン