『umbra ミラー 壁掛け鏡 ウォールデコレーション 3個セット マットブラス DIMA 2358777221【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 55分に出品され03月24日 12時 55分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「umbra (アンブラ)」より引用"
【商品名】
umbra ミラー 壁掛け鏡 ウォールデコレーション 3個セット マットブラス DIMA 2358777221
【商品説明】
・サイズ：W17.5×D2×H28.5cm
・特徴1：カスタマイズが楽しめる
・特徴2：きらびやかなハンギングパーツ
・生産国：中国
・素材：スチール、ガラス
【サイズ】
高さ : 5.52 cm
横幅 : 16.20 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 1.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8523円
943 入札履歴
終了
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