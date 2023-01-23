『umbra ミラー 壁掛け鏡 ウォールデコレーション 3個セット マットブラス DIMA 2358777221【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 55分に出品され03月24日 12時 55分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「umbra (アンブラ)」より引用"



【商品名】

umbra ミラー 壁掛け鏡 ウォールデコレーション 3個セット マットブラス DIMA 2358777221



【商品説明】

・サイズ：W17.5×D2×H28.5cm

・特徴1：カスタマイズが楽しめる

・特徴2：きらびやかなハンギングパーツ

・生産国：中国

・素材：スチール、ガラス



【サイズ】

高さ : 5.52 cm

横幅 : 16.20 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。