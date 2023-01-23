『国内正規品RODE ロード SM4R ショックマウントSM4R【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 42分に出品され03月29日 11時 42分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

国内正規品RODE ロード SM4R ショックマウントSM4R



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対応マイク:M5、NT5、NT55、NTG1、NTG2、NTG3、NTG4、NTG4+



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 10.90 cm

奥行 : 14.20 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。