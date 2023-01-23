『デシグアル クロスボディーバッグ 21SAXD125008 ブルー【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 23時 19分に出品され03月13日 23時 19分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル クロスボディーバッグ 21SAXD125008 ブルー



【商品説明】

・ストラップの種類: クロスボディ

・デニム クロスボディバッグ

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 8.13 cm

横幅 : 16.51 cm

奥行 : 25.65 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ デシグアル

クロスボディーバッグ

21SAXD125008

ブルー