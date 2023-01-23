『トランポリン クッション 室内用 4層の弾力構造 オットマン ホームジャンプ キューブ式トランポリン エクササイズ 静音 トレーニング ダイ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 05時 46分に出品され03月24日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,523円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
トレーニングウェア ジャケット
【商品名】
トランポリン クッション 室内用 4層の弾力構造 オットマン ホームジャンプ キューブ式トランポリン エクササイズ 静音 トレーニング ダイエット 座椅子 家庭用 大人 子供 (ブルー)
CMR-X09YTVHCVW
【商品説明】
・【トランポリンだけじゃなく】運動しないときは、クッションや椅子、脚の代わりに、多机能トランポリンを使って、いろいろな場合で活躍しています。ブルーとブラウンの2色で、インテリアに適しており、部屋の雰囲気は損なわれず、シンプルでスタイリッシュです。お部屋、オフィス、リビングなどの場所に自然に置いてもオシャレです。
・【室内用トランポリン&運動不足に最適】室内用トランポリンはジャンプだけでなく、さまざまなエクササイズの種類を使って、自宅で気軽に有酸素運動できます。一度に1分間使用すると、脂肪
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 52.00 cm
奥行 : 52.00 cm
重量 : 3.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8523円
735 入札履歴
終了
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