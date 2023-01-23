トランポリン クッション 室内用 4層の弾力構造 オットマン ホームジャンプ キューブ式トランポリン エクササイズ 静音 トレーニング ダイ【2025の人気アイテム】

商品情報

トレーニングウェア ジャケット

【商品名】

トランポリン クッション 室内用 4層の弾力構造 オットマン ホームジャンプ キューブ式トランポリン エクササイズ 静音 トレーニング ダイエット 座椅子 家庭用 大人 子供 (ブルー)

CMR-X09YTVHCVW

【商品説明】

・【トランポリンだけじゃなく】運動しないときは、クッションや椅子、脚の代わりに、多机能トランポリンを使って、いろいろな場合で活躍しています。ブルーとブラウンの2色で、インテリアに適しており、部屋の雰囲気は損なわれず、シンプルでスタイリッシュです。お部屋、オフィス、リビングなどの場所に自然に置いてもオシャレです。

・【室内用トランポリン&運動不足に最適】室内用トランポリンはジャンプだけでなく、さまざまなエクササイズの種類を使って、自宅で気軽に有酸素運動できます。一度に1分間使用すると、脂肪

【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 52.00 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 3.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。