『(同梱不可)Bluetoothウェアラブルネックスピーカー(イヤホン切り替え機能付き) MM-BTSH54BK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 25分に出品され03月24日 16時 25分に終了予定です。即決価格は8,522円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ウェアラブルネックスピーカー/ネックバンドイヤホンの2つの使い方ができます。イヤホンを出すとイヤホンでの音声出力、イヤホンを収納するとスピーカーの音声出力に簡単に切り替えができます。周りに人がいない時はスピーカーモード、周りに人がいる時はイヤホンモードなど使用する場合によって使い分けができます。こちらの商品は、北海道・沖縄・離島への配送は、別途送料がかかる場合がございますので、予めご了承くださいませ。こちらの商品はメーカーより直送品のため、同梱不可とさせていただきます。
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落札価格8522円
865 入札履歴
終了
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