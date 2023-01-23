(同梱不可)Bluetoothウェアラブルネックスピーカー(イヤホン切り替え機能付き) MM-BTSH54BK【年末の贈り物】

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ウェアラブルネックスピーカー/ネックバンドイヤホンの2つの使い方ができます。イヤホンを出すとイヤホンでの音声出力、イヤホンを収納するとスピーカーの音声出力に簡単に切り替えができます。周りに人がいない時はスピーカーモード、周りに人がいる時はイヤホンモードなど使用する場合によって使い分けができます。こちらの商品は、北海道・沖縄・離島への配送は、別途送料がかかる場合がございますので、予めご了承くださいませ。こちらの商品はメーカーより直送品のため、同梱不可とさせていただきます。