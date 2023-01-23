『大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 22時 03分に出品され04月26日 22時 03分に終了予定です。即決価格は8,522円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）



【商品説明】

・うるち米(富山県産)、こめ粒上加工食品(でんぷん、食物繊維(ポリデキストロース、セルロース)、グルコマンナン)、グルコン酸Ca、増粘剤(アルギン酸Na)、調味料(有機酸)

・マンナンヒカリと富山県産コシヒカリを使用した150kcalのパックごはん。 マンナンヒカリは、大塚食品が開発したこんにゃく生まれの米粒状加工食品です。

・大塚食品 国産



【サイズ】

高さ : 27.90 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 47.80 cm

重量 : 12.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。