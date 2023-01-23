『大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 22時 03分に出品され04月26日 22時 03分に終了予定です。即決価格は8,522円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
【商品説明】
・うるち米(富山県産)、こめ粒上加工食品(でんぷん、食物繊維(ポリデキストロース、セルロース)、グルコマンナン)、グルコン酸Ca、増粘剤(アルギン酸Na)、調味料(有機酸)
・マンナンヒカリと富山県産コシヒカリを使用した150kcalのパックごはん。 マンナンヒカリは、大塚食品が開発したこんにゃく生まれの米粒状加工食品です。
・大塚食品 国産
【サイズ】
高さ : 27.90 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 47.80 cm
重量 : 12.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
当日精米令和4年 山形県産 あきたこまち 無洗米 4.5kg×2袋
¥ 8521
当日精米令和4年 山形県産 あきたこまち 5分付き 4.75kg×2袋
¥ 8521
おつまみ 焼き鳥 とり皮串 とり皮 鶏皮 博多 とりかわ 甘辛 30本 九州 とり皮ぐるぐる巻き 博多飯 お店の味 本場 九州名物 山笠
¥ 8521
精米令和4年産 新潟県栃尾（半蔵金・東谷）コシヒカリ 白米 10kg（5kg×2袋）新潟辰巳屋
¥ 8521
お助け20ｋｇ令和4年産 秋田県産 家計お助け米 あきたこまち 厳選米 単一原料米100％ 米びつ当番天鷹唐辛子プレゼント付き
¥ 8521
ラニーチーズ 羽二重ピスタチオ餡 バターチーズサンド 1箱 5個入 冷凍 バターサンド 羽二重 ピスタチオ ラヴィット
¥ 8521
精米 無洗米 20kg (5kgx4袋) こつぶ姫 山形県産 白米
¥ 8521
サトウ食品 サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 大盛り300g×24(6×4)個入×（2ケース）
¥ 8519
アルファ化米 新潟のごはん 50g×50パック〔代引不可〕
¥ 8519
アルファ化米 新潟のごはん 50g×50パック〔代引不可〕
¥ 8519
Largo ダークロースト1?豆
¥ 8519
アルファ化米 新潟のごはん 50g×50パック〔代引不可〕
¥ 8519
アルファ化米 新潟のごはん 50g×50パック〔代引不可〕
¥ 8519
アルファ化米 新潟のごはん 50g×50パック〔代引不可〕
¥ 8519
山形県庄内産 特別栽培米認証 コシヒカリ 玄米 10ｋｇ×２個 令和５年産
¥ 8518
6個セットGC MIペースト ヨーグルト 40g オリジナルコットンセット付き
¥ 8518
天ぷら粉 銀印 昭和産業 20kg
¥ 8518
はくばく もち麦 無菌パック 3個パック 450g(150g×3個)×12個入×(2ケース)
¥ 8516
落札価格8522円
879 入札履歴
終了
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