『新劇場版 頭文字［イニシャル］D Legend2 -闘走-【デラックス盤】（数量限定生産盤） [Blu-ray]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 49分に出品され03月29日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,522円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray アニメアニメ映画 発売日:2015/11/04 販売元:エイベックス・ピクチャーズ 登録日:2015/08/07 宮野真守 中智仁 新劇場版頭文字D／イニシャルD3部作 サンジゲン制作作品 ライデンフィルム制作作品 アニメ頭文字［イニシャル］Dシリーズ 2010年代日本のアニメ映画 頭文字D・イニD 特典:三方背BOX仕様／ラジコンカー（AE86）／ミニ台本1冊／高橋啓介免許証 解説:しげの秀一のコミックを基にした劇場版アニメ3部作の第2弾。謎の天才ドライバーとして注目される存在となった拓海が、チューンナップをしたGT-Rを駆る走り屋に勝負を挑まれる。CGで描かれる迫力あるカーバトルシーンは必見!数量限定生産盤【デラックス盤】のBlu-ray。