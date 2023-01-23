『AGCAMP 寝袋 シュラフ 封筒型 ダウン 700fp 400T 高級ダウン キャンプ アウトドア コンパクト オールシーズン 布団代わり【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 22時 38分に出品され03月28日 22時 38分に終了予定です。即決価格は8,522円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AGCAMP 寝袋 シュラフ 封筒型 ダウン 700fp 400T 高級ダウン キャンプ アウトドア コンパクト オールシーズン 布団代わり
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 38.70 cm
重量 : 1.34 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8522円
123 入札履歴
終了
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