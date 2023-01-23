『1MORE トリプルドライバー ハイレゾ音源対応 Hi-Res イヤホン ステレオ Hi-Fiサウンド ビジュアルグランプリ(VGP) ノイ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 21時 00分に出品され03月20日 21時 00分に終了予定です。即決価格は8,522円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1MORE トリプルドライバー ハイレゾ音源対応 Hi-Res イヤホン ステレオ Hi-Fiサウンド ビジュアルグランプリ(VGP) ノイ
【商品説明】
・【優れた発音システム】:トリプルドライバーの優れた発音原理の高音質のインイヤーイヤホン。 Hi-Fiサウンドの音質を提供し、最高のリスニング体験を与えます。
・【抜群な耐久性】:精密なアルミニウム合金のヘッドホン本体とおしゃれで抜群な耐久性と耐摩耗性を持っいる編み材質のイヤホンケーブルとの整合は豪華で現代的な気質を出します。
・【耳にフィットするデザイン】:2つの異なる斜めのデザインは、外耳道にフィットし、着心地が良く、滑りにくく、音楽をより自由に楽しむことが出来ます。柔らかいPET材質は耳に圧迫感を与えません。
・モデル番号
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 18.10 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
セラーコード : X01A7G35S0
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落札価格8522円
324 入札履歴
終了
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