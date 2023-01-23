『モズ トートバッグ COMBI-ZZEI レディース ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 17時 00分に出品され04月08日 17時 00分に終了予定です。即決価格は8,522円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

モズ トートバッグ COMBI-ZZEI レディース ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 50.00 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ モズ

トートバッグ

COMBI-ZZEI

レディース

ブラック