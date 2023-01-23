『(ソウビエン) 半衿 白 ホワイト 赤 椿 雪輪 刺繍 縮緬 ちりめん 振袖向け 成人式 結婚式 フォーマル 半襟 はんえり 和装小物 女性【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 13時 57分に出品され05月03日 13時 57分に終了予定です。即決価格は8,522円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 かんざし、髪飾り

【商品名】

(ソウビエン) 半衿 白 ホワイト 赤 椿 雪輪 刺繍 縮緬 ちりめん 振袖向け 成人式 結婚式 フォーマル 半襟 はんえり 和装小物 女性



【商品説明】

・メイン素材: ポリエステル

・［サイズ］幅：約16cm 長さ：約112cm

・［素材］生地：ポリエステル100% 刺繍糸：上糸レーヨン100%（スリット糸使用）、下糸ポリエステル100%

・［色］白地に赤や水色



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



X078NXDPPH

カテゴリ ファッション

レディースファッション

着物、浴衣 タグ (ソウビエン)

半衿

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