『molten(モルテン) バスケットボール 中学生以上の女子用 6号球 国際公認球 BG5000 FIBAスペシャルエディション オレンジ×【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 18時 21分に出品され04月14日 18時 21分に終了予定です。即決価格は8,522円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
molten(モルテン) バスケットボール 中学生以上の女子用 6号球 国際公認球 BG5000 FIBAスペシャルエディション オレンジ×アイボリー B6G5000-S0J
【商品説明】
・※空気の入れ過ぎにご注意ください。
・レディース
・一般女子・大学女子・高校女子・中学校用
・国際公認球
・対象シーズン:オールシーズン
・発泡カーカス仕様
BG5000 スペシャルエディション
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 23.50 cm
重量 : 770.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8522円
726 入札履歴
終了
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