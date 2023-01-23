『molten(モルテン) バスケットボール 中学生以上の女子用 6号球 国際公認球 BG5000 FIBAスペシャルエディション オレンジ×【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 18時 21分に出品され04月14日 18時 21分に終了予定です。即決価格は8,522円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

molten(モルテン) バスケットボール 中学生以上の女子用 6号球 国際公認球 BG5000 FIBAスペシャルエディション オレンジ×アイボリー B6G5000-S0J



【商品説明】

・※空気の入れ過ぎにご注意ください。

・レディース

・一般女子・大学女子・高校女子・中学校用

・国際公認球

・対象シーズン:オールシーズン

・発泡カーカス仕様

BG5000 スペシャルエディション



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 23.50 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。