『エレッセ 度付対応スポーツサングラス エレッセスポーツサングラス ブラック/ブラックマット 日本 フリー (FREE サイズ)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 49分に出品され03月19日 00時 49分に終了予定です。即決価格は8,522円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エレッセ 度付対応スポーツサングラス エレッセスポーツサングラス ブラック/ブラックマット 日本 フリー (FREE サイズ)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。