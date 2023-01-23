『エレッセ 度付対応スポーツサングラス エレッセスポーツサングラス ブラック/ブラックマット 日本 フリー (FREE サイズ)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 06時 48分に出品され03月06日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,522円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エレッセ 度付対応スポーツサングラス エレッセスポーツサングラス ブラック/ブラックマット 日本 フリー (FREE サイズ)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。