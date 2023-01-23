『短波ラジオ， フルバンドチューナー、AM FMステレオサウンド、高感度短波ラジオをお届けします 0.5、1、1.2、 2.2、3、および4k【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 01時 02分に出品され05月05日 01時 02分に終了予定です。即決価格は8,521円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
短波ラジオ， フルバンドチューナー、AM FMステレオサウンド、高感度短波ラジオをお届けします 0.5、1、1.2、 2.2、3、および4kHzのサウンド帯域幅フィルター
【商品説明】
・【プロフェッショナルなデザイン】：全帯域ラジオ受信機は、FMステレオ、AM、LW、SW、SSBワールドバンド受信機で、世界中のFMラジオ受信用です。
・【使いやすさ】：AM FM短波ラジオは軽量で、頑丈なコンポーネントと独自の洗練されたコンポーネントを備えています。最大限の携帯性を実現するように設計されています。大きなチューニングノブとボリュームノブで簡単に使用できます。
・【優れたパフォーマンス】：エアバンドラジオ受信機のフロントエンドサウンド帯域幅フィルター0.5、1、1.2、2.2、3、および4Khz ; 22の商用およびアマチュア無線帯域用に事前構成されています。
・【高感度】：短波ラジオマルチ変換およびDSPデジタル復調技術を備えたポータブル短波ラジオレコーダーにより、無線感度が大幅に向上します。
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落札価格8521円
32 入札履歴
終了
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