『（送料無料） 日立（HITACHI） 保湿サポート器 ハダクリエ 充電/交流式 美顔器 プラチナホワイト CM-N830-W【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 14時 03分に出品され03月04日 14時 03分に終了予定です。即決価格は8,521円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新波形で角質層への浸透がアップ！

翌朝までしっとり持続。浸透力＋保湿力に確かな差。

新波形で毛穴の汚れを引き出す時間もアップ！

お知らせタイマー機能でお手入れ時間の目安をお知らせ。

ふだんお使いの化粧水・シートマスク・乳液が使えます！



【仕様】

・外形寸法：縦4.6×高さ13.2×奥行4.1cm

・質量：約85g

・電源：AC100-240V（50〜60Hz）

・充電時間：約5時間

・使用回数：約10回（満充電時）



【付属品】

・電源アダプター

・リング×2

・スタンド