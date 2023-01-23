『（送料無料） 日立（HITACHI） 保湿サポート器 ハダクリエ 充電/交流式 美顔器 プラチナホワイト CM-N830-W【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 14時 03分に出品され03月04日 14時 03分に終了予定です。即決価格は8,521円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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翌朝までしっとり持続。浸透力＋保湿力に確かな差。
新波形で毛穴の汚れを引き出す時間もアップ！
お知らせタイマー機能でお手入れ時間の目安をお知らせ。
ふだんお使いの化粧水・シートマスク・乳液が使えます！
【仕様】
・外形寸法：縦4.6×高さ13.2×奥行4.1cm
・質量：約85g
・電源：AC100-240V（50〜60Hz）
・充電時間：約5時間
・使用回数：約10回（満充電時）
【付属品】
・電源アダプター
・リング×2
・スタンド
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落札価格8521円
60 入札履歴
終了
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