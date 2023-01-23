『リバイタラッシュ リバイタラッシュ アドバンス 1個 3.5ml (まつげ美容液) 【クリスマス配送対応】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 11時 43分に出品され04月23日 11時 43分に終了予定です。即決価格は8,521円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド：リバイタラッシュ RevitaLash
商品名：リバイタラッシュ アドバンス Revitalash Advanced Eyelash Conditioner
規格：1個 / 3.5ml ()
カテゴリ：まつげ美容液
==商品特性==
スキンケアのお悩み：乾燥
まつげを美しくするための美容トリートメント液。日常のビューラーやマスカラ、エクステンションなどが原因でダメージを受けたまつ毛をケア。栄養成分を補うことでキューティクルの補修・保護をし、若々しく、健康なまつ毛へと導きます。
※通関の関係上、透明フィルムがついていない商品・説明書が付属していない商品がございますが、不良ではございません。
上記の理由での交換・返品は承っておりませんので、予めご了承ください。
※メーカーのリニューアルにより商品画像とパッケージが変更となる場合がございます。
お届けの商品は最新の商品となりますのでご安心ください。
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【使用方法】
1日1回お休み前に、まつ毛のキワの皮膚の...
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898 入札履歴
終了
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