『授乳用スポイト(20個セット)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 18時 32分に出品され03月13日 18時 32分に終了予定です。即決価格は8,521円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

授乳用スポイト(20個セット)



【商品説明】

・オレンジ色のチューブをつまんで適量のミルクや栄養剤を吸い取って与えてください。

・ノズル部分がガラス製で取り外しも可能で衛生的です。

・小動物の授乳にぴったりのスポイトです。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。