『ALPEN(アルペン) 超硬カウンターシンク 5.3mm ALUNITコーティング 640700530【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 13分に出品され03月20日 17時 13分に終了予定です。即決価格は8,521円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ALPEN(アルペン) 超硬カウンターシンク 5.3mm ALUNITコーティング 640700530
【商品説明】
・3枚刃
・カッター先端角():90
・シャンク径(mm):6
・先端径(mm):1
・先端角:90
・全長(mm):45
・有効刃径(mm):5.3
【サイズ】
高さ : 0.90 cm
横幅 : 1.00 cm
奥行 : 6.30 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8521円
3 入札履歴
終了
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