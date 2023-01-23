『ALPEN(アルペン) 超硬カウンターシンク 5.3mm ALUNITコーティング 640700530【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 13分に出品され03月20日 17時 13分に終了予定です。即決価格は8,521円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ALPEN(アルペン) 超硬カウンターシンク 5.3mm ALUNITコーティング 640700530



【商品説明】

・3枚刃

・カッター先端角():90

・シャンク径(mm):6

・先端径(mm):1

・先端角:90

・全長(mm):45

・有効刃径(mm):5.3



【サイズ】

高さ : 0.90 cm

横幅 : 1.00 cm

奥行 : 6.30 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。