『[コミネ] バイク用 RK-5433 スタンダードレインウェア Black XL【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 14時 40分に出品され04月01日 14時 40分に終了予定です。即決価格は8,521円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明シンプルな構成でお求めやすい価格のレインウェア上下セット。携帯に便利なポーチ付属。※こちらの製品はフードがありません。・防水性の高いPVC生地 ・携帯に便利なポーチ付属 ・夜間の視認性を上げるリフレクターを配置 ※使用することで撥水性は低下します。その場合は市販の撥水スプレーなどを吹き付けてケアしてください。
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落札価格8521円
746 入札履歴
終了
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