『(アドミックス アトリエサブメン) ADMIX ATELIER SAB MEN メンズ サングラス ユニセックス ボストン型 カラーレンズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 19時 06分に出品され03月29日 19時 06分に終了予定です。即決価格は8,521円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(アドミックス アトリエサブメン) ADMIX ATELIER SAB MEN メンズ サングラス ユニセックス ボストン型 カラーレンズ



【商品説明】

・[原産国]: 中国製

・[商品番号]:02-88-2243

・[寸法]:幅14cm レンズ4.7×3.9cm

・[洗濯]:-

・[素材]: プラスチック、合金



【サイズ】

高さ : 0.80 cm

横幅 : 6.60 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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