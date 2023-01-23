『(アドミックス アトリエサブメン) ADMIX ATELIER SAB MEN メンズ サングラス ユニセックス ボストン型 カラーレンズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 19時 06分に出品され03月29日 19時 06分に終了予定です。即決価格は8,521円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(アドミックス アトリエサブメン) ADMIX ATELIER SAB MEN メンズ サングラス ユニセックス ボストン型 カラーレンズ
【商品説明】
・[原産国]: 中国製
・[商品番号]:02-88-2243
・[寸法]:幅14cm レンズ4.7×3.9cm
・[洗濯]:-
・[素材]: プラスチック、合金
【サイズ】
高さ : 0.80 cm
横幅 : 6.60 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8521円
398 入札履歴
終了
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