『LEKEスマートキーケース トヨタに適し ノア (NOAH) 80系 ヴォクシー (VOXY) 80系 エスクァイア (Esquire) H【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 20時 59分に出品され03月26日 20時 59分に終了予定です。即決価格は8,521円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LEKEスマートキーケース トヨタに適し ノア (NOAH) 80系 ヴォクシー (VOXY) 80系 エスクァイア (Esquire) H
【商品説明】
・[外観とデザイン]：ファッションで豪華な艶のある外観で、どんな場所に置かれても、周りの方の目を引き、注目される対象となる。材質と外観のみならず、色に関しては、バラック、シルバー、ピンク、ブルー、レッドという4つの選択を提供しており、毎日異なる色彩を楽しめる。
・[影響されない信号]：キーフォブをいたるところで保護するが、車とスマートキーとの間のリモート接続に影響は与えない。革や金属、プラスチック製のキーカバーに比べると、TPU材質のキーケースは信号にゼロ減弱が確保できる。
・[材質]：高質なTPU材料を用いて、無毒無害で軽くて薄型で耐用性と弾力も高い。キーケースの形のままで清潔な状態を保つだけでなく
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 11.60 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8521円
933 入札履歴
終了
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