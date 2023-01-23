『BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス BW-024 BW-0241F フロストグレー&ブラック SMOKE【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 02分に出品され03月31日 10時 02分に終了予定です。即決価格は8,521円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス BW-024 BW-0241F フロストグレー&ブラック SMOKE



【商品説明】

・99.9%以上 UVカット/眩しさや紫外線を防ぐだけではなく、特殊なフィルターで邪魔な反射光やギラツキ・映り込み・照り返しなどを効果的にカット。裸眼や普通のサングラスでは体験できないクリアな視界。

・ドライブや普段使いはもちろん、キャンプ・釣り・登山・野外フェスなどのアウトドアやレジャーに。そしてゴルフ・テニス・自転車などのスポーツシーンにも。

・フレームカラー:フロストグレー&ブラック

・レンズカラー：スモーク （偏光度 99%以上／可視光線透過率 21%）

・日常の紫外線対策からアウトドアまで、様々なシーンでオールマイティに活躍するシンプルで掛けやすいデザイン。



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 8.50 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。