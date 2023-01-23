『ラコステ 腕時計 メンズ&レディース LACOSTE アナログ シリコンラバーベルト シンプル ホワイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 22時 07分に出品され04月03日 22時 07分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ラコステ(LACOSTE)の腕時計です。
ラコステ(LACOSTE)は、1933年に設立された、フランスのファッションブランドです。アパレル、バッグ、シューズ、香水、時計、眼鏡などを取り扱い、特にポロシャツのメーカーとして有名です。特徴的なワニのロゴは、創業者である元プロテニス選手のルネ・ラコステの現役時代のニックネームが由来となっています。
ブランド/商品名
ラコステ(LACOSTE)アナログ シリコンラバーベルト シンプル ミニマル 防水 丸型 クオーツ 腕時計(ホワイト)
仕様
状態：新品
クオーツ、5気圧防水
カラー：ホワイト(文字盤)、ホワイト(ベルト)
付属品：専用BOX、取扱説明書、保証書
保証期間：1年間
サイズ
ケース：H36×W36×D10mm(ラグ、リューズは除く)
重量：33g
腕周り：最大18cm、最小13cm
素材
ケース：ステンレス
ベルト：シリコンラバー
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落札価格8520円
338 入札履歴
終了
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