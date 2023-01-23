『レビット クラシックコレクション-ビッグ・ベン 正規品 立体 趣味 Wrebbit The Classics-Big Ben W3D-200【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 06時 46分に出品され03月14日 06時 46分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レビット クラシックコレクション-ビッグ・ベン 正規品 【立体 趣味】 Wrebbit The Classics-Big Ben W3D-2002 [並行輸入品]



【商品説明】

・ピース数: 890

・完成サイズ: 幅約48cm x 奥行約27cm x 高さ約73cm

・対象年齢: 12才以上

CMR-X006H6WXI8

【サイズ】

高さ : 11.50 cm

横幅 : 30.80 cm

奥行 : 40.60 cm

重量 : 710.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。