『audio-technica ワイヤレスヘッドホンアダプターケーブル AT-WLA1【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 43分に出品され03月07日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 A2DCコネクター対応ヘッドホンをワイヤレス化。高音質アンプ内蔵のBluetoothアダプターケーブル。