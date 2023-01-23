Edifier W320TN ワイヤレスイヤホン アダプティブANCノイズキャンセリング ハイレゾ対応/LDAC/Bluetooth 5.3【2024年最新】

商品情報

【梱包目安サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 10.20 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【商品説明】

・【アクティブノイズキャンセリング】アダプティブANC（アクティブノイズキャンセリング）ヘッドホンで、さまざまな環境で最適なノイズキャンセリング効果を自動的に提供し、AIアルゴリズムでサウンドをカスタマイズし、より最適なリスニング環境を実現

・【ハイレゾ認証取得の高解像度サウンド】「Hi-Ress Wireless」認証を取得、「LDAC」コーデックに対応。ハイレゾに対応し、従来のBluetoothコーデックと比べ最大約3倍の情報量を伝送可能な高音質コーデック「LDAC」に対応。音の歪みを大幅に低減し、飛躍的な音質向上を実現。圧倒的な高音質によるリスニング体験を提供

・【マルチポイント】マルチポイント接続に対応しており、IOS、Android、PCなど