amane 天音／あまね シャワーヘッド 02-S シルバー ミスト感覚 低水圧にも有効 アダプター3種付【日本製】 オムコ東日本 (02◆S シルバ【新年の贈り物】

商品情報

new life spa life with amane 〜新しい生活を天音と共に〜 毎日のシャワーが心躍る空間に

想像を超える気持ち良さ。 浴びごこちにこたわったシャワーamaneあまね

柔らかい浴びごこちなのに勢いのある水量感。 いままでにない感覚を体験してください。 超極細ホールのシャワー板(噴板)の穴サイズは直径0.19mm。 615個の穴数で水がまるでミスト感覚の肌触り。

従来のamaneの機能はそのままに、 シャープなフォルムでスタイリッシュに新登場!

made in japan 信頼の日本製 パーツでの交換可能!