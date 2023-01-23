『介護シューズ あゆみ コンフォートIII 外出用 黒 L 23.0-23.5cm 足囲5E 両足【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 02分に出品され03月27日 01時 02分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

介護シューズ あゆみ コンフォートIII 外出用 黒 L 23.0-23.5cm 足囲5E 両足



【商品説明】

・内容量:両足

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :18×26×10cm



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。