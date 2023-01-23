『ゴールドの建築資材 e-kanamono 真鍮チャンネル(ガラススクリーンポールSタイプ用下レール) 9.9(内寸7.5mm)x10mmx2000mm ゴールド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 11時 51分に出品され03月13日 11時 51分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 手鏡、ハンドミラー

【商品名】

e-kanamono 真鍮チャンネル(ガラススクリーンポールSタイプ用下レール) 9.9(内寸7.5mm)x10mmx2000mm ゴールド



【商品説明】

・Color: Gold

・Length: 78.7 inches (2000 mm)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。