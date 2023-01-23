『シマノ RD-R8000-GS リアディレーラー ミディアムケージ 最大34T 11S ULTEGRA アルテグラ SHIMANO送料無料 あすつく 土日祝も営業【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 21時 38分に出品され04月12日 21時 38分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ロードレーシング
すばやいスポーツパフォーマンスのために安定したレーシングの品質を提供
風のように道を駆け抜け、完全に自由に走行。さらなるスピードと楽しみを追求します。
FEATURE
対応スプロケット: 11-28T〜11-34T
シャープで洗練されたデザイン
ロープロファイルデザイン
シマノシャドーRD
正確でスムーズな変速性能
最適化されたスラントアングル
幅広いギアレシオに対応
対応スプロケット： 11-28T〜11-34T(RD-R8000-GS)
平均重量： 210g(GS)
製品仕様
モデル番号： RD-R8000-GS
シリーズ： SHIMANO ULTEGRA R8000 シリーズ
平均重量： 210 g
補足： * ブラケット無し仕様有
Bアクスル_中空アクスル： -
ケーブルアジャスター： -
対応チェーン： HG-EV 11スピード/HG-X11
直付： X*
フッ素コートリンクブッシュ： 4
ロースプロケット_最大： 34T
ロースプロケット_最小： 28T
最大フロントギア歯数差： 16T
プ−リ−_Gプ−リ−ベアリング： -
プ−リ−_皿ねじタイププーリーボルト： -
プ−リ−_歯数： 11T
プ−リ−_Tプ−リ−ベアリング： -
プーリ―ケージ： GS
リアスピード： 11
タイプ： SHIMANO SHADOW RD
トップスプロケット_最大： 12T
トップスプロケット_最小： 11T
トータルキャパシティ： 39T
リベットアダプタータイプ： Road
テクノロジー
|ULTEGRA Rear Derailleur
RD-R8000-GS(11-speed)
|番号
|型番
|商品名
|01
|Y3E998020
|Bracket Axle Unit (for normal type)
|02
|Y3E958000
|B-Axle 2 (for Direct Mount type)
|03
|Y3E998030
|Cable Adjusting Bolt Unit
|04
|Y5PV48000
|Cover with tongue
|05
|Y3E998040
|End Adjusting Bolt (M4 x 18) & Plate
|06
|Y3E998050
|Cable Fixing Bolt & Plate
|07
|Y3E998060
|Stroke Adjusting Bolts & Plate
|08
|Y5PV17000
|P-Tension Spring
|09
|Y5PV24000
|P-Seal Ring
|10
|Y3E998080
|Outer Plate & Fixing Bolt
|11
|Y3E998010
|Tension & Guide Pulley Set
|12
|Y3E916000
|Inner Plate
|13
|Y5V598140
|Pulley Bolt (2 pcs.)
|14
|Y0BM98011
|OT-RS900 (Black) 240 mm x 10 pcs. (with Sealed Outer Cap & Outer Cap with Long Tongue)
|Y0BM98021
|OT-RS900 (White) 240 mm x 10 pcs. (with Sealed Outer Cap & Outer Cap with Long Tongue)
|Y0BM98031
|OT-RS900 (Red) 240 mm x 10 pcs. (with Sealed Outer Cap & Outer Cap with Long Tongue)
|Y0BM98041
|OT-RS900 (High-tech gray) 240 mm x 10 pcs. (with Sealed Outer Cap & Outer Cap with Long Tongue)
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4524667623168
商品コード
pi-611029
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落札価格8520円
808 入札履歴
終了
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