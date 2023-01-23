『シマノ RD-R8000-GS リアディレーラー ミディアムケージ 最大34T 11S ULTEGRA アルテグラ SHIMANO送料無料 あすつく 土日祝も営業【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 21時 38分に出品され04月12日 21時 38分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明





ロードレーシング



すばやいスポーツパフォーマンスのために安定したレーシングの品質を提供

風のように道を駆け抜け、完全に自由に走行。さらなるスピードと楽しみを追求します。



FEATURE



対応スプロケット: 11-28T〜11-34T



シャープで洗練されたデザイン

ロープロファイルデザイン

シマノシャドーRD

正確でスムーズな変速性能

最適化されたスラントアングル

幅広いギアレシオに対応

対応スプロケット： 11-28T〜11-34T(RD-R8000-GS)

平均重量： 210g(GS)







製品仕様



モデル番号： RD-R8000-GS

シリーズ： SHIMANO ULTEGRA R8000 シリーズ

平均重量： 210 g

補足： * ブラケット無し仕様有

Bアクスル_中空アクスル： -

ケーブルアジャスター： -

対応チェーン： HG-EV 11スピード/HG-X11

直付： X*

フッ素コートリンクブッシュ： 4

ロースプロケット_最大： 34T

ロースプロケット_最小： 28T

最大フロントギア歯数差： 16T

プ−リ−_Gプ−リ−ベアリング： -

プ−リ−_皿ねじタイププーリーボルト： -

プ−リ−_歯数： 11T

プ−リ−_Tプ−リ−ベアリング： -

プーリ―ケージ： GS

リアスピード： 11

タイプ： SHIMANO SHADOW RD

トップスプロケット_最大： 12T

トップスプロケット_最小： 11T

トータルキャパシティ： 39T

リベットアダプタータイプ： Road



テクノロジー













ULTEGRA Rear Derailleur

RD-R8000-GS(11-speed) 番号 型番 商品名 01 Y3E998020 Bracket Axle Unit (for normal type) 02 Y3E958000 B-Axle 2 (for Direct Mount type) 03 Y3E998030 Cable Adjusting Bolt Unit 04 Y5PV48000 Cover with tongue 05 Y3E998040 End Adjusting Bolt (M4 x 18) & Plate 06 Y3E998050 Cable Fixing Bolt & Plate 07 Y3E998060 Stroke Adjusting Bolts & Plate 08 Y5PV17000 P-Tension Spring 09 Y5PV24000 P-Seal Ring 10 Y3E998080 Outer Plate & Fixing Bolt 11 Y3E998010 Tension & Guide Pulley Set 12 Y3E916000 Inner Plate 13 Y5V598140 Pulley Bolt (2 pcs.) 14 Y0BM98011 OT-RS900 (Black) 240 mm x 10 pcs. (with Sealed Outer Cap & Outer Cap with Long Tongue) Y0BM98021 OT-RS900 (White) 240 mm x 10 pcs. (with Sealed Outer Cap & Outer Cap with Long Tongue) Y0BM98031 OT-RS900 (Red) 240 mm x 10 pcs. (with Sealed Outer Cap & Outer Cap with Long Tongue) Y0BM98041 OT-RS900 (High-tech gray) 240 mm x 10 pcs. (with Sealed Outer Cap & Outer Cap with Long Tongue)







商品カテゴリ 自転車のQBEI !店 パーツ・アクセサリ コンポーネント・パーツ ロードバイク用 リアディレーラー ワイヤー用 車、バイク、自転車 自転車 フレーム、パーツ その他フレーム、パーツ

JANコード/ISBNコード 4524667623168

商品コード pi-611029

カテゴリ 車、バイク、自転車

自転車

フレーム、パーツ タグ シマノ

RD-R8000-GS

リアディレーラー

ミディアムケージ

最大34T

11S

ULTEGRA

アルテグラ

SHIMANO送料無料





あすつく

土日祝も営業