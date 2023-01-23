『ロイヤルカナン ドッグフード ユリナリーS/Oパウチ 100グラム (x 24) (まとめ買い)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 14時 07分に出品され03月09日 14時 07分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン ドッグフード ユリナリーS/Oパウチ 100グラム (x 24) (まとめ買い)



【商品説明】

・原産国:オーストリア

・本体サイズ (?E奥行X高さ) :19.3?E9.5?E4.4cm

・本体重釁E2.4kg



【サイズ】

高さ : 14.40 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 2.67 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。