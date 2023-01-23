『グレンロイヤル ジップキーケース パスケース メンズ&レディース GLENROYAL ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 22時 26分に出品され04月22日 22時 26分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 グレンロイヤル(GLENROYAL)のジップキーケースです。本物志向の大人のためのアイテムです。ブライドルレザーはプレゼントやギフトにもおすすめです。



グレンロイヤル(GLENROYAL)は1979年に創立したスコットランドの革小物ブランドです。創立者はピーター・パティソン（Peter Pattison)。ブランド名は、「渓谷（glen)」と「王室（royal)」を由来としています。蜜蝋を染み込ませたブライドルレザーと飾り気のないミニマルなデザインが特徴のブランドです。



ブランド/商品名

グレンロイヤル(GLENROYAL)ブライドルレザー 無地 シンプル ミニマル ジップキーケース(ブラック)



仕様

状態：新品



カードポケット付 ラウンドジップキーケース、鍵リング内装、薄型ラウンド仕様



カラー：NEW BLACK(ブラック)



付属品：専用保存袋



サイズ

本体：H12×W7×D0.5cm



重量：41ｇ



素材

ブライドルレザー/BRIDLE LEATHER（牛革）※レザーの表面が白くなっている場合がありますが、これは「ブルーム」と呼ばれるロウの膜で、ブライドルレザー製品の特徴です。

カテゴリ ファッション

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