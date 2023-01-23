『グレンロイヤル ジップキーケース パスケース メンズ&レディース GLENROYAL ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 22時 26分に出品され04月22日 22時 26分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
グレンロイヤル(GLENROYAL)のジップキーケースです。本物志向の大人のためのアイテムです。ブライドルレザーはプレゼントやギフトにもおすすめです。
グレンロイヤル(GLENROYAL)は1979年に創立したスコットランドの革小物ブランドです。創立者はピーター・パティソン（Peter Pattison)。ブランド名は、「渓谷（glen)」と「王室（royal)」を由来としています。蜜蝋を染み込ませたブライドルレザーと飾り気のないミニマルなデザインが特徴のブランドです。
ブランド/商品名
グレンロイヤル(GLENROYAL)ブライドルレザー 無地 シンプル ミニマル ジップキーケース(ブラック)
仕様
状態：新品
カードポケット付 ラウンドジップキーケース、鍵リング内装、薄型ラウンド仕様
カラー：NEW BLACK(ブラック)
付属品：専用保存袋
サイズ
本体：H12×W7×D0.5cm
重量：41ｇ
素材
ブライドルレザー/BRIDLE LEATHER（牛革）※レザーの表面が白くなっている場合がありますが、これは「ブルーム」と呼ばれるロウの膜で、ブライドルレザー製品の特徴です。
P最大18倍10/29限定 (取寄) グーリンブラザーズ ザ グイーン ビー トラッカー ハット Goorin Bros. The Queen Bee Trucker Hat grey 1011275_001
¥ 8519
P最大18倍10/29限定 (取寄) グーリンブラザーズ ビッグ ベアー トラッキン トラッカー ハット Goorin Bros. Big Bear Truckin Trucker Hat blue 1011034_BLU
¥ 8519
P最大18倍10/29限定 (取寄) グーリンブラザーズ パンサー トラッカー ハット Goorin Bros. Panther Trucker Hat white 1010381_SNO
¥ 8519
(取寄) ミッチェルアンドネス シカゴ ブルズ Nba ネオン スナップバック ハット Mitchell & Ness Chicago Bulls NBA Neon Undervisor Snapback Hat off
¥ 8519
(取寄) ミッチェルアンドネス ダラス マーベリックス Nba ネオン スナップバック ハット Mitchell & Ness Dallas Mavericks NBA Neon Undervisor Snapback
¥ 8519
P最大18倍10/29限定 (取寄) グーリンブラザーズ ファーム アウト トラッカー ハット Goorin Bros. Farm Out Trucker Hat white/grey 1010903_NVY
¥ 8519
P最大18倍10/29限定 (取寄) ナイキ レディース キルテッド グローブ Womens Nike Quilted Gloves black/white N1002624_010
¥ 8519
CASTELBAJAC(カステルバジャック) コインケース PICCOLO(ピッコロ) 022611 シロ
¥ 8519
Trendy Apparel Shop PR 3D刺繍フラットビルスナップバックキャップ プエルトリコ国旗付き ロイヤルレッド Roy 並行輸入
¥ 8518
オダセイ 手塗リ オイル レザー ボックス 小銭入れ TA34-03 グリーン
¥ 8518
ブラックフライズ サングラス FLY PERVERT WEAPON/SMK 日本 FREE (-)
¥ 8518
peroni FIRENZE ペローニ フィレンツェ コインケース 小銭入れ シルバーロゴタイプ 7575111 ORANGE オレンジ 並
¥ 8518
ネオコントラスト サングラス (非 調光 ) スポーツサングラス ナイト ドライブ バイク 運転 白内障 視界 見やすい ZST001
¥ 8518
昼夜兼用 ネオコントラスト シェード (ＵＶで色が濃くなる) 調光レンズ UV99.99%カット ナイト ドライブ 夜間 運転 サングラス
¥ 8518
ラファエロ 一流の革職人が作る 表裏フルブライドルレザー メンズ二つ折り長財布 財布メンズ 長財布メンズ 革財布 男性
¥ 8518
【印伝】長財布 黄色地黒漆蜻蛉柄
¥ 8518
(ミラグロ)Milagro タンポナート 三つ折り財布 (財布 メンズ 三つ折り コンパクト ブランド 本革 革 小銭入れ カード入れ ギフト 誕生日
¥ 8518
昼夜兼用 ネオコントラスト シェード (ＵＶで色が濃くなる) 調光レンズ UV99.99%カット ナイト ドライブ 夜間 運転 サングラス
¥ 8518
落札価格8520円
654 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！